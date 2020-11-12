Marca: Гризманн - главное разочарование начала сезона Ла Лиги

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Marca: Гризманн - главное разочарование начала сезона Ла Лиги

Мадридское издание Marca провело голосование, в ходе которого болельщики определили главное разочарование начала сезона Ла Лиги среди футболистов.

На первом месте с результатом 33% голосов оказался форвард "Барселоны" Антуан Гризманн. На его счету два гола и один ассист в 7 матчах.

Второе место занял вингер "Реала" Эден Азар, который из-за травм принял участие всего в одной игре.

Замкнул тройку полузащитник "сливочных" Иско, сыгравший шесть матчей без результативных действий.

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