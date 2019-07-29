Marca наградила Роналду

Мадридская газета Marca наградила форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Сообщается, что португалец получил награду "Легенда". Этот приз вручается в знак признания его футбольной карьеры. Отмечается, что на церемонии находился агент игрока Жорже Мендеш и президент "Реала" Флорентино Перес.

За свою карьеру Роналду играл за лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". На счету португальца 29 выигранных трофеев, из них два в составе сборной Португалии.

На клубном уровне Роналду сыграл 803 матча, в которых отметился 601 забитым мячом и 210 ассистами.

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