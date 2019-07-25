Marca наградит Роналду призом "Легенда"

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Marca наградит Роналду призом "Легенда"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду получит приз от мадридской газеты Marca.

Сообщается, что португалец будет награжден призом "Легенда", которая вручается спортсменам за выдающуюся карьеру.

Награда появилась в 1997 году. Ранее она доставалась Лионелю Месси, Диего Марадоне, Майклу Фэлпсу, Михаэлю Шумахеру и Майклу Джордану.

Напомним, что за свою карьеру Роналду уже выиграл 29 трофеев, два из которых со сборной Португалии.

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