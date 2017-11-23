Marca назвала главную проблему "Реала" в Ла Лиге

Известное испанское издание Marca назвало главную проблему мадридского "Реала" в Ла Лиге.

Так, внимание сотрудников газеты было акцентировано на плохой работе арбитров в матчах королевского клуба в чемпионате. В частности, издание указывает на то, что судейские ошибки лишили "сливочных" сразу 13-ти очков в текущем сезоне.

Напомним, после 12 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от каталонской "Барселоны" на 10 очков.

Не пропустите: Зидан заинтересован в подписании защитника "Атлетика". | soccernews.ru