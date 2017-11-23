Marca назвала главную проблему "Реала" в Ла Лиге

Теги барселонареал мадрид

Marca назвала главную проблему "Реала" в Ла ЛигеИзвестное испанское издание Marca назвало главную проблему мадридского "Реала" в Ла Лиге.

Так, внимание сотрудников газеты было акцентировано на плохой работе арбитров в матчах королевского клуба в чемпионате. В частности, издание указывает на то, что судейские ошибки лишили "сливочных" сразу 13-ти очков в текущем сезоне.

Напомним, после 12 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от каталонской "Барселоны" на 10 очков.

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комментарии
Александр

Да, а если бы не лишили 13 очков, реал был бы первым с 37 очками из 36 возможных

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