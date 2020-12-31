Marca назвала лучших игроков года. Месси только 10-й

Популярная испанская газета Marca опубликовала свой традиционный рейтинг лучших футболистов уходящего года.

На первом месте, ожидаемо, оказался нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. Вторую строчку занял его одноклубник хавбек Йозуа Киммих. Замкнул тройку – форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.



В первой десятке нет игроков АПЛ и только один игрок Серии А.

Топ-10 рейтинга от Marca:

1. Роберт Левандовски (форвард, "Бавария")

2. Йозуа Киммих (полузащитник, "Бавария")

3. Килиан Мбаппе (форвард, ПСЖ)

4. Серхио Рамос (защитник, "Реал")

5. Криштиану Роналду (форвард, "Ювентус")

6. Неймар (форвард, "ПСЖ")

7. Карим Бензема (форвард, "Реал")

8. Мануэль Нойер (вратарь, "Бавария")

9. Эрлинг Холанд (форвард, "Боруссия" Дортмунд)