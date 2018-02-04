Marca назвала нынешний "Реал" худшим в истории

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Marca назвала нынешний "Реал" худшим в историиАвторитетное испанское издание Marca назвала нынешний мадридский "Реал" худшим в истории клуба.

Так, после вчерашней ничьей королевского клуба против "Леванте" в рамках 22-го тура Ла Лиги газета вышла со следующим заголовком: "От лучшей команды в мире до худшего в истории "Реала" за 6 месяцев".

После 21-го сыгранного матча в чемпионате "сливочные" занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей каталонской "Барселоны" уже на 18 очков.

Напомним, Зидан прокомментировал замену Роналду в игре с "Леванте". | soccernews.ru

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