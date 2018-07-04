Marca назвала пять причин, из-за которых Роналду хочет покинуть "Реал"

Авторитетное издание Marca назвало пять причин, из-за которых ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен покинуть "Сантьяго Бернабеу".

Так, португалец остался недоволен тем, что его не ценят достаточным образом ни болельщики "сливочных", посвистывающие в его адрес, ни руководство клуба. Кроме того, 33-летний форвард разочарован тем, что "Реал" продолжает искать ему замену, несмотря на то, то он не намеревался менять команду. Также пятикратный обладатель "Золотого мяча" раздражен бездействием королевского клуба в его проблемах с налоговыми органами Испании. Еще одним негативным моментом для Роналду стал уход главного тренера Зинедина Зидана, который всегда оказывал ему поддержку. Наконец, клуб, несмотря на сделанные ранее обещания, так и не предложил ему новый улучшенный контракт.

Напомним, Роналдо оценил вероятность перехода Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru