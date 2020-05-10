Marca объявила результаты голосования за лучший стадион в мире. "Лужники" заняли 34-е место

Теги реал мадридбарселона

Marca объявила результаты голосования за лучший стадион в мире. "Лужники" заняли 34-е место

Испанское издание Marca подвело итоги голосования за лучший стадион в мире. 

Победителем стал египетский Каирский международный стадион, который набрал 124 тысячи голосов. На этой арене выступает "Аль-Ахли". Второе место занял домашний стадион мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу", набравший 54 тысячи голосов. Третьим стал стадион "Барселоны" "Камп Ноу" (32 тысячи).

Стоит отметить, что российский стадион "Лужники" занял 34-е место, получив 1,5 тысячи голосов.

Не пропустите: Сычев занял 18-е место в рейтинге самых дорогих молодых игроков в 2004 году. Роналду - 6-й. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны сроки травмированного форварда "Реала" Луки Йовича

Стали известны сроки травмированного форварда "Реала" Луки Йовича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов