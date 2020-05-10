Marca объявила результаты голосования за лучший стадион в мире. "Лужники" заняли 34-е место

Испанское издание Marca подвело итоги голосования за лучший стадион в мире.

Победителем стал египетский Каирский международный стадион, который набрал 124 тысячи голосов. На этой арене выступает "Аль-Ахли". Второе место занял домашний стадион мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу", набравший 54 тысячи голосов. Третьим стал стадион "Барселоны" "Камп Ноу" (32 тысячи).

Стоит отметить, что российский стадион "Лужники" занял 34-е место, получив 1,5 тысячи голосов.

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