Marca окрестила удар Кокорина в матче с "Ахматом" промахом года

Западные СМИ продолжают смаковать эпичный промах форварда "Зенита" Александра Кокорина в матче 20-го тура чемпионата России против "Ахмата".

Обратило внимание на неудачу 26-летнего футболиста и авторитетное испанское издание Marca. Журналисты газеты окрестили удар россиянина промахом года.

Напомним, что ранее аналогичный пост был опубликован британским интернет-изданием Goal.com. | http://soccernews.ru