Marca окрестила удар Кокорина в матче с "Ахматом" промахом года

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Marca окрестила удар Кокорина в матче с "Ахматом" промахом года

Западные СМИ продолжают смаковать эпичный промах форварда "Зенита" Александра Кокорина в матче 20-го тура чемпионата России против "Ахмата".

Обратило внимание на неудачу 26-летнего футболиста и авторитетное испанское издание Marca. Журналисты газеты окрестили удар россиянина промахом года.

Напомним, что ранее аналогичный пост был опубликован британским интернет-изданием Goal.com. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие сольные голы 2017 года

Лучшие сольные голы 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов