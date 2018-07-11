Marca оригинально и красиво попрощалась с Роналду

Теги ювентусреал мадридкриштиану роналду

Marca оригинально и красиво попрощалась с Роналду

Испанское издание Marca сумела оригинально попрощаться с нападающим Криштиану Роналду, который перешел из "Реала" в "Ювентус".

На обложке издания изображен гол Роналду ударом через себя в ворота "Ювентуса", а также эмблемы всех команд, которым португалец забил 451 мяч в составе королевского клуба.

Напомним, что 33-летний Роналду обошелся "Ювентусу" в 112 миллионов евро.

Не пропустите: Бензема оценил уход Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов