Marca оригинально и красиво попрощалась с Роналду

Испанское издание Marca сумела оригинально попрощаться с нападающим Криштиану Роналду, который перешел из "Реала" в "Ювентус".

На обложке издания изображен гол Роналду ударом через себя в ворота "Ювентуса", а также эмблемы всех команд, которым португалец забил 451 мяч в составе королевского клуба.

Напомним, что 33-летний Роналду обошелся "Ювентусу" в 112 миллионов евро.

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