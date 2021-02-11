Marca оставила Умтити без оценки, хотя он отыграл 90 минут в матче с "Севильей"

Авторитетное испанское издание "Marca" необычно оценило игру защитника "Барселоны" Самюэля Умтити в первом полуфинальном матче Кубка Короля против "Севилья". Напомним, "Барса" уступила со счетом 0:2.



Умтити стал единственным футболистом, который не получил оценки от журналистов издания.



В моменте на 25 минуте, когда "Севилья" забивала первый мяч, француз был обыгран центральным защитником Жюлем Кунде. Второй гол тоже стал причиной ошибки Умтити. Заменили футболиста на 90-й минуте.

По традиции, если у игрока нет оценки после большого количества сыгранных минут в матче, это говорит о том, что его игра была провальной.