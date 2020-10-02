Marca перепутала эмблемы ЦСКА и "Спартака" при анонсе жеребьёвки ЛЕ
Редакторы авторитетного испанского издания Marca допустили грубую ошибку, касающуюся российских клубов.
В твиттере газеты появился список всех участников группового этапа Лиги Европы сезона 2020/21.
Рядом с названием ЦСКА был изображён логотип "Спартака" - красно-белый ромб.
До газеты @marca добрались наши редакторы по титрам pic.twitter.com/ST9MUptLFU— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) October 2, 2020
Напомним, что армейцы в групповом этапе ЛЕ сыграют с загребским "Динамо", "Фейеноордом" и "Вольфсбергом".
Не пропустите: Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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