Marca перепутала эмблемы ЦСКА и "Спартака" при анонсе жеребьёвки ЛЕ

Редакторы авторитетного испанского издания Marca допустили грубую ошибку, касающуюся российских клубов.

В твиттере газеты появился список всех участников группового этапа Лиги Европы сезона 2020/21.

Рядом с названием ЦСКА был изображён логотип "Спартака" - красно-белый ромб.

До газеты @marca добрались наши редакторы по титрам pic.twitter.com/ST9MUptLFU — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) October 2, 2020

Напомним, что армейцы в групповом этапе ЛЕ сыграют с загребским "Динамо", "Фейеноордом" и "Вольфсбергом".

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