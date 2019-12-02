Marca подтвердила, что Месси получит "Золотой мяч"

Ещё один авторитетный источник подтвердил, что в 2019 году "Золотой мяч" достанется нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

Как сообщает испанская газета Marca, сегодня 32-летнему аргентинцу вручат престижную индивидуальную награду.

Напомним, что торжественная церемония пройдёт в Париже. Начало - в 22:30 по московскому времени.

Месси ранее пять раз выигрывал "Золотой мяч", что является рекордом, который он делит с португальцем Криштиану Роналду.

Помимо Marca информацию о шестом ЗМ для капитана "Барсы" уже подтвердили издание Mundo Deportivo и популярная радиостанция Cope.

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