Marca подтвердила, что Месси получит "Золотой мяч"

1 Теги барселоналионель мессизолотой мяч

Marca подтвердила, что Месси получит "Золотой мяч"

Ещё один авторитетный источник подтвердил, что в 2019 году "Золотой мяч" достанется нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

Как сообщает испанская газета Marca, сегодня 32-летнему аргентинцу вручат престижную индивидуальную награду.

Напомним, что торжественная церемония пройдёт в Париже. Начало - в 22:30 по московскому времени.

Месси ранее пять раз выигрывал "Золотой мяч", что является рекордом, который он делит с португальцем Криштиану Роналду.

Помимо Marca информацию о шестом ЗМ для капитана "Барсы" уже подтвердили издание Mundo Deportivo и популярная радиостанция Cope.

Не пропустите: Ван Дейк поделился ожиданиями от церемонии вручения "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Увидим

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Влашич стал лучшим игроком ЦСКА в ноябре

Влашич стал лучшим игроком ЦСКА в ноябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 14 31
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 14 31
3 Севилья Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 15 25
7 Хетафе Хетафе 15 24
8 Валенсия Валенсия 15 23
9 Осасуна Осасуна 15 22
10 Гранада Гранада 15 21
11 Леванте Леванте 15 20
12 Бетис Бетис 15 19
13 Вильярреал Вильярреал 15 18
14 Алавес Алавес 15 18
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 15 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 15 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов