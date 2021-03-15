Marca подтвердила интерес "Вильярреала" к хавбеку "Локомотива"

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Marca подтвердила интерес "Вильярреала" к хавбеку "Локомотива"

Авторитетное испанское издание Marca сообщило о переговорах между "Вильярреалом" и полузащитником "Локомотива" Никитой Иосифовым.

Ранее Betting Insider стало известно об интересе "жёлтой субмарины" к 19-летнему россиянину, и мадридская газета подтвердила эту информацию.

Иосифов является воспитанником "железнодорожников", за основную команду провёл 6 матчей, результативными действиями не отличался.

Ближайшим летом перспективный хавбек станет свободным агентом. Его контракт с "Локо" истекает 31 мая.

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