Marca подтвердила интерес "Вильярреала" к хавбеку "Локомотива"

Авторитетное испанское издание Marca сообщило о переговорах между "Вильярреалом" и полузащитником "Локомотива" Никитой Иосифовым.

Ранее Betting Insider стало известно об интересе "жёлтой субмарины" к 19-летнему россиянину, и мадридская газета подтвердила эту информацию.

Иосифов является воспитанником "железнодорожников", за основную команду провёл 6 матчей, результативными действиями не отличался.

Ближайшим летом перспективный хавбек станет свободным агентом. Его контракт с "Локо" истекает 31 мая.

Не пропустите: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за испанского защитника. | http://soccernews.ru