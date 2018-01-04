Marca подвела статистические итоги двум годам работы Зидана в "Реале"

Испанское издание Marca подвело статистические итоги работы Зинедина Зидана в мадридском "Реале", который он возглавил ровно два года назад.

Так, за это время королевский клуб под руководством своего наставника сыграл 116 матчей - 85 побед, 20 ничьих и 11 поражений при 306 забитых и 116 пропущенных мячах. В указанный период коллекция "сливочных" пополнилась на восемь трофеев - два кубка чемпионов, два Суперкубка Европы, два клубных Чемпионата Мира, один чемпионат страны и один Суперкубок Испании.

При этом было отмечено, что за последних два года это лучший результат в Европе. Ближайший преследователь Зидана в лице главного тренера французского ПСЖ Унаи Эмери выиграл только 5 наград со своей командой.

Напомним, Зидан назвал приоритетного кандидата на замену Бензема. | soccernews.ru