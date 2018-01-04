Marca подвела статистические итоги двум годам работы Зидана в "Реале"

Теги реал мадридзинедин зидан

Marca подвела статистические итоги двум годам работы Зидана в "Реале"Испанское издание Marca подвело статистические итоги работы Зинедина Зидана в мадридском "Реале", который он возглавил ровно два года назад.

Так, за это время королевский клуб под руководством своего наставника сыграл 116 матчей - 85 побед, 20 ничьих и 11 поражений при 306 забитых и 116 пропущенных мячах. В указанный период коллекция "сливочных" пополнилась на восемь трофеев - два кубка чемпионов, два Суперкубка Европы, два клубных Чемпионата Мира, один чемпионат страны и один Суперкубок Испании.

При этом было отмечено, что за последних два года это лучший результат в Европе. Ближайший преследователь Зидана в лице главного тренера французского ПСЖ Унаи Эмери выиграл только 5 наград со своей командой.

Напомним, Зидан назвал приоритетного кандидата на замену Бензема. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
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