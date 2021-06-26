Marca показала как бы выглядели звезды Евро-2020 в 80-х

Фото: твиттер Marca

Испанская газета Marca представила, как бы выглядели звезды Евро-2020 в 80-х.

Художники представили внешность Криштиану Роналду, Роберта Левандовски, Эдена Азара и других футболистов.

Напомним, что сегодня стартует стадия 1/8 финала Евро-2020. Первые путевки в следующий раунд разыграют Италия и Австрия, а также Уэльс и Дания.

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