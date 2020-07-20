Marca признала сразу двух тренеров лучшими в нынешнем сезоне в Ла Лиге

Теги реал мадридсевильязинедин зиданхулен лопетеги

Marca признала сразу двух тренеров лучшими в нынешнем сезоне в Ла Лиге

Издание Marca признала наставников "Реала" Зинедина Зидана и "Севильи" Хулена Лопетеги лучшими тренерами чемпионата Испании в нынешнем сезоне. 

"Реал" стал чемпионом, а "Севилья" финишировала на четвертой позиции. В Лиге Чемпионов "Реал" в 1/8 финала в первом матче проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:2. "Севилья" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с "Ромой".  

Стоит отметить, что до назначения в "Севилью" Лопетеги на протяжении полугода тренировал "Реал". После его отставки королевский клуб возглавил Зидан. 

Не пропустите: Зидан еще не определился со своим будущим на следующий сезон. | http://soccernews.ru
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