Marca признала сразу двух тренеров лучшими в нынешнем сезоне в Ла Лиге

Издание Marca признала наставников "Реала" Зинедина Зидана и "Севильи" Хулена Лопетеги лучшими тренерами чемпионата Испании в нынешнем сезоне.

"Реал" стал чемпионом, а "Севилья" финишировала на четвертой позиции. В Лиге Чемпионов "Реал" в 1/8 финала в первом матче проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:2. "Севилья" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с "Ромой".

Стоит отметить, что до назначения в "Севилью" Лопетеги на протяжении полугода тренировал "Реал". После его отставки королевский клуб возглавил Зидан.

Не пропустите: Зидан еще не определился со своим будущим на следующий сезон. | http://soccernews.ru