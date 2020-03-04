Marca: Ракитич согласовал контракт с "Атлетико"

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Marca: Ракитич согласовал контракт с "Атлетико"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич близок к заключению контракта с мадридским "Атлетико". Об этом сообщает Marca.

По данным изданий, агенты клуба в конце февраля встречались с 31-летним футболистом. Стороны согласовали условия контракта. Стоимость полузащитника на трансферном рынке - 25 миллионов евро

Ранее сообщалось, что в хорвате также заинтересован "Манчестер Юнайтед", однако Ракитич не хочет покидать Испанию.

В этом сезоне Ракитич в 30 матчах сделал 4 результативных передачи. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года.

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