Marca: Смолов и Систо страдают в Испании из-за карантина

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Marca: Смолов и Систо страдают в Испании из-за карантина

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов и полузащитник Пионе Систо недовольны условиями карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, оба футболиста находятся в Испании совершенно одни, без друзей и родственникам. Игрокам приходится постоянно сидеть дома. Футболисты не выходили на улицу уже больше недели. При этом они выполняют все указания, которые получают от тренера по физической подготовке.

В такой ситуации футболистам придется находится ещё как минимум три недели.

Смолов выступает в "Сельте" на правах аренды с зимы 2020 года. Его контракт рассчитан до конца сезона.

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