Marca собрала состав сборной Испании из футболистов, которые пропустят ЧМ-2018

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Marca собрала состав сборной Испании из футболистов, которые пропустят ЧМ-2018

Авторитетное издание Marca собрало команду из испанских футболистов, которые не поедут на ЧМ-2018.

Состав выглядит следующим образом: Асенхо, Серхи Роберто, Бартра, Хави Мартинез, Маркос Алонсо, Эррера, Ильярраменди, Парехо, Кальехон, Мората, Витоло.

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