Marca усомнилась в подлинности очередного достижения Лионеля Месси
Авторитетное испанское издание Marca усомнилось в подлинности очередного достижения капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
В воскресенье 31-летний аргентинец поразил ворота "Эйбара" и достиг отметки в 400 голов в Примере, однако газета уверена, что на счету нападающего пока 399 мячей.
Marca напоминает, что 1 декабря 2012 года в матче против "Атлетика" одно из взятий ворот, записанное на Месси, на самом деле было автоголом Фернандо Аморебьеты.
В текущем сезоне форвард "Барсы" провёл 22 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Жирона
|19
|24
|9
|Эспаньол
|18
|24
|10
|Валенсия
|19
|23
|11
|Леванте
|19
|23
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11