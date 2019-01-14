Marca усомнилась в подлинности очередного достижения Лионеля Месси

Авторитетное испанское издание Marca усомнилось в подлинности очередного достижения капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

В воскресенье 31-летний аргентинец поразил ворота "Эйбара" и достиг отметки в 400 голов в Примере, однако газета уверена, что на счету нападающего пока 399 мячей.

Marca напоминает, что 1 декабря 2012 года в матче против "Атлетика" одно из взятий ворот, записанное на Месси, на самом деле было автоголом Фернандо Аморебьеты.

В текущем сезоне форвард "Барсы" провёл 22 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 ассистов.

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