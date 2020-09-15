Marca: Видаль расторг контракт с "Барселоной"

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Marca: Видаль расторг контракт с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль покидает каталонский клуб, утверждает Marca.

По сведениям издания, стороны уже расторгли контракт и в ближайшее время чилиец станет игроком миланского "Интера".

Сообщается, что 33-летний хавбек попрощался с партнёрами по команде и забрал вещи с базы.

Видаль выступал за "Барсу" с лета 2018 года, сыграл 96 матчей, забил 11 голов и сделал 10 ассистов.

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