Marca: Видаль расторг контракт с "Барселоной"
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль покидает каталонский клуб, утверждает Marca.
По сведениям издания, стороны уже расторгли контракт и в ближайшее время чилиец станет игроком миланского "Интера".
Сообщается, что 33-летний хавбек попрощался с партнёрами по команде и забрал вещи с базы.
Видаль выступал за "Барсу" с лета 2018 года, сыграл 96 матчей, забил 11 голов и сделал 10 ассистов.
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