Marca записала на счет Месси первый гол в игре с "Эспаньолом"

Теги лионель мессибарселонаэспаньол

Marca записала на счет Месси первый гол в игре с "Эспаньолом"

Мадридское издание Marca приняло решение о первом голе Лионеля Месси в ворота "Эспаньола" (2:0).

Сообщается, что гол все-таки был записан на счет аргентинского форварда "Барселоны". Ранее Marca считала это автоголом.

Отмечается, что гол Месси анализировали семь человек, из них четверо присудили гол аргентинцу.

Таким образом, Месси забил в этом сезоне Примеры 31 гол и имеет 62 очка в борьбе за "Золотую бутсу".

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