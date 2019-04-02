Marca записала на счет Месси первый гол в игре с "Эспаньолом"
Мадридское издание Marca приняло решение о первом голе Лионеля Месси в ворота "Эспаньола" (2:0).
Сообщается, что гол все-таки был записан на счет аргентинского форварда "Барселоны". Ранее Marca считала это автоголом.
Отмечается, что гол Месси анализировали семь человек, из них четверо присудили гол аргентинцу.
Таким образом, Месси забил в этом сезоне Примеры 31 гол и имеет 62 очка в борьбе за "Золотую бутсу".
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|Атлетико Мадрид
|30
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|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|30
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22