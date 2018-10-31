Марчелло Липпи покинет сборную Китая

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи в скором времени уйдёт в отставку, сообщает France Football.

По сведениям издания, 70-летний итальянский специалист покинет свой пост после Кубка Азии, который состоится в январе-феврале следующего года. Причиной своего ухода легендарный наставник называет желание вернуться на Родину и проводить больше времени с семьей.

Липпи возглавляет сборную Китая с 2016 года, его оклад составляет 23 миллиона евро за сезон.

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