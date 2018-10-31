Марчелло Липпи покинет сборную Китая
Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи в скором времени уйдёт в отставку, сообщает France Football.
По сведениям издания, 70-летний итальянский специалист покинет свой пост после Кубка Азии, который состоится в январе-феврале следующего года. Причиной своего ухода легендарный наставник называет желание вернуться на Родину и проводить больше времени с семьей.
Липпи возглавляет сборную Китая с 2016 года, его оклад составляет 23 миллиона евро за сезон.
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|Шанхай Шенхуа
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|Бейджин Гуоан
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|Хэбэй Чайна Форчун
|30
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|7
|Чангша Гинде
|30
|40
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|Чонгцинь Лифан
|30
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|Янбиан
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|10
|Тянцзин Теда
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|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
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|Чанчун Ятаи
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|Хенан Цзяние
|30
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|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
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|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30