Марчелло Липпи высказался о своевременности перехода Роналду в "Ювентус"

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Марчелло Липпи высказался о своевременности перехода Роналду в "Ювентус"

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи высказался о своевременности перехода португальского нападающего Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"Если бы он присоединился к "Ювентусу" три-четыре года назад, то это не особо повлияло бы на расстановку сил в европейском футболе, поскольку "Реал", "Барселона" и "Бавария" доминировали с большим отрывом. А сейчас самый подходящий момент для такого трансфера, ведь "Ювентус" ни в чём не уступает лучшим европейским командам. 

Возможно, Роналду уже не тот, что был в "Реале". Однако свою работу он выполняет хорошо и партнёры по команде признают его величие. Его безголевая серия в начале сезона? Просто Криштиану столкнулся с более продвинутым оборонительным футболом" - приводит слова Липпи Football Italia.

В текущем сезоне 33-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 12 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

Прошлым летом "старая синьора" купила пятикратного обладателя "Золотого мяча" за 117 миллионов евро.

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