Махрез назвал фаворита Лиги чемпионов. Это не "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Мареза\Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Алжира Рияд Махрез поделился мнением о том, что возможно "горожане" сыграют против ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

"Нет, мы еще слишком далеки от этого. ПСЖ – фаворит", – сказал Махрез.

Напомним, что вчера "Манчестер Сити" на выезде уверенно обыграл лиссабонский "Спортинг" (5:0) в рамках первого матча 1/8 финала ЛЧ.

"Пари Сен-Жермен" в свою очередь вырвал победу в матче с мадридским "Реалом" (1:0).

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