Махрез назвал фаворита Лиги чемпионов. Это не "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Мареза\Автор неизвестен
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Алжира Рияд Махрез поделился мнением о том, что возможно "горожане" сыграют против ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
"Нет, мы еще слишком далеки от этого. ПСЖ – фаворит", – сказал Махрез.
Напомним, что вчера "Манчестер Сити" на выезде уверенно обыграл лиссабонский "Спортинг" (5:0) в рамках первого матча 1/8 финала ЛЧ.
"Пари Сен-Жермен" в свою очередь вырвал победу в матче с мадридским "Реалом" (1:0).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18