Махрез: "Ничего страшного не произошло, мы будем играть как обычно"

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Махрез: "Ничего страшного не произошло, мы будем играть как обычно"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез рассказал, что думает о поражении своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (1:0). Об этом сообщает RMC.

"Все еще впереди, это часть футбола. Обе команды выложились на поле на все 100 процентов. Хоть и во втором тайме мы были лучше, но забили противники. Ничего страшного не произошло, мы будем играть как обычно. Сделаем всё, чтобы добиться нужного результата", - сказал Махрез.

Ответная встреча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур" состоится 17 апреля. Начало матча - в 22:00 мск.

А еще: "Манчестер Сити" проиграл все 5 матчей против английских клубов в еврокубках  http://soccernews.ru

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