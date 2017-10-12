Мариано Диас хочет играть за сборную Испании

Форвард "Лиона" Мариано Диас рассказал о своём желании выступать за сборную Испании.

"Я бы хотел однажды сыграть за сборную Испании, и я буду биться для того, чтобы сделать эту цель реальностью. Да, когда я сыграл за Доминиканскую республику, на тот момент чувствовал это верным решением, но сейчас моя цель - сыграть за сборную Испании" - цитирует 24-летнего футболиста AS.

Стоит отметить, что Диас сыграл 1 матч за сборную Доминиканской республики в 2013 году. Однако та игра носила товарищеский характер, поэтому нападающий имеет право выступать за другую национальную команду.

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