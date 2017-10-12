Мариано Диас хочет играть за сборную Испании

Теги лиониспаниямариано диас

Мариано Диас хочет играть за сборную Испании

Форвард "Лиона" Мариано Диас рассказал о своём желании выступать за сборную Испании.

"Я бы хотел однажды сыграть за сборную Испании, и я буду биться для того, чтобы сделать эту цель реальностью. Да, когда я сыграл за Доминиканскую республику, на тот момент чувствовал это верным решением, но сейчас моя цель - сыграть за сборную Испании" - цитирует 24-летнего футболиста AS.

Стоит отметить, что Диас сыграл 1 матч за сборную Доминиканской республики в 2013 году. Однако та игра носила товарищеский характер, поэтому нападающий имеет право выступать за другую национальную команду.

Не пропустите: Мариано Диас: "Перейти в "Лион" мне посоветовал Зидан". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 7 21
2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 7 9
11 Сельта Виго 7 8
12 Хетафе 7 8
13 Атлетик Бильбао 7 8
14 Эспаньол 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 7 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов