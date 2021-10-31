Мариано Диас из "Реала" сломал нос в матче с "Эльче"

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Мариано Диас из "Реала" сломал нос в матче с "Эльче"Фото: инстаграм Мариано/Автор неизвестен

Доминиканский форвард "Реал Мадрида" Мариано Диас поделился информацией о травме, которую он получил в игре 12-го тура Ла Лиги против "Эльче" (2:1).

"Очень рад своему дебюту в этом сезоне и победе команды, но, к сожалению, после серьёзного столкновения во время игры я сломал нос. Мне потребуется операция. Несколько дней буду в отъезде, но уже с нетерпением жду возвращения к своим товарищам.

Ещё одно препятствие на пути, ещё одна причина продолжать борьбу", — написал Мариано в своем инстаграме.

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