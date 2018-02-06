Мариано Диас: "Неймар легко адаптируется в "Реале"

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Мариано Диас: "Неймар легко адаптируется в "Реале"
Бывший форвард "Реала" Мариано Диас считает, что у нападающего ПСЖ Неймара не возникнет проблем с адаптацией в королевском клубе.

"Неймар является великим футболистом. Он бы с легкостью адаптировался в "Реале". Безусловно, "Реал" заплатил за него огромные деньги. Впрочем своей игрой он доказал, что является игроком топ-уровня", - приводит слова Мариано AS.

В этом сезоне 26-летний Неймар провел за ПСЖ 26 матчей и забил 27 голов.

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