Мариано Диас обойдётся "Лиону" в восемь миллионов евро

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Мариано Диас обойдётся "Лиону" в восемь миллионов евро

Форвард мадридского "Реала" Мариано Диас в ближайшее время станет игроком "Лиона", сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы уже согласовали трансфер 23-летнего доминиканца. Сумма сделки составит восемь миллионов евро.

Пока неизвестно, будет ли у "Реала" право приоритетного выкупа Диаса.

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