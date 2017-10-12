Мариано Диас: "Перейти в "Лион" мне посоветовал Зидан"

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Мариано Диас: "Перейти в "Лион" мне посоветовал Зидан"Форвард французского "Лиона" Мариано Диас назвал две причины, по которым он решил перебраться в стан "ткачей".

"Я получил различные предложения, поэтому "Лиону" было достаточно трудно меня заполучить. Однако уход Ляказетта и совет Зидана поспособствовали моему приезду сюда. Он сказал, что это будет хороший вариант для меня", - цитирует 24-летнего нападающего le10sport.

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