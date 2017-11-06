Мариано Диас - первый игрок "Лиона" за 40 с лишним лет, забивший 9 мячей в 12 матчах Лиги 1
Испанский нападающий "Лиона" Мариано Диас забил девять голах в 12 матчах чемпионата Франции.
Форвард стал первым футболистом лионского клуба, который добился этого достижение за последние более, чем 40 лет.
Напомним, что 24-летний Диас перешел в "Лион" прошлым летом из "Реала" за 8 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
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|2
|Монако
|12
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|Лион
|12
|25
|4
|Марсель
|12
|24
|5
|Нант
|12
|23
|6
|Сент-Этьен
|12
|18
|7
|ФК Кан
|12
|18
|8
|Монпелье
|12
|16
|9
|Бордо
|12
|16
|10
|Ренн
|12
|15
|11
|Труа
|12
|15
|12
|Тулуза
|12
|15
|13
|Генгам
|12
|14
|14
|Анжер
|12
|13
|15
|Ницца
|12
|13
|16
|Дижон
|12
|12
|17
|Амьен
|11
|11
|18
|Страсбур
|12
|10
|19
|Лилль
|11
|9
|20
|Метц
|12
|3