Мариано Диас - первый игрок "Лиона" за 40 с лишним лет, забивший 9 мячей в 12 матчах Лиги 1

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Мариано Диас - первый игрок "Лиона" за 40 с лишним лет, забивший 9 мячей в 12 матчах Лиги 1

Испанский нападающий "Лиона" Мариано Диас забил девять голах в 12 матчах чемпионата Франции.

Форвард стал первым футболистом лионского клуба, который добился этого достижение за последние более, чем 40 лет.

Напомним, что 24-летний Диас перешел в "Лион" прошлым летом из "Реала" за 8 миллионов евро.

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