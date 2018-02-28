Мариано Диас сделал прогноз на исход ответного матча между ПСЖ и "Реалом"

Форвард "Лиона" Мариано Диас сделал прогноз на исход ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и мадридским "Реалом".

" Я ставлю на "Реал Мадрид" - действующего чемпиона. Я думаю, что он квалифицируется дальше... "Парк де Пренс" - трудный стадион, но "Реал" в Лиге Чемпионов всегда очень силен. У ПСЖ не было еще такого сильного соперника, как "Реал Мадрид". "Реал" имеет преимущество, так как находится в хорошей форме, судя по последним играм", - цитирует 24-летнего нападающего AS.

Напомним, после матча с "Эспаньолом" в раздевалке "Реала" произошел конфликт. | soccernews.ru