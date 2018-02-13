Мариано Диас: "Я многому научился у Роналду и Бензема"

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Мариано Диас: "Я многому научился у Роналду и Бензема"
Нападающий "Лиона" Мариано Диас рассказал о том, что ему многое дала игра рядом с форвардами "Реала" Каримом Бензема и Криштиану Роналду

"Я многому научился у Бензема и Роналду, они фантастические бомбардиры. На каждой тренировке вы смотрите за их движениями, всегда есть чему поучиться. Горжусь тем, что играю под девятым номером в "Лионе", раньше его носили великие игроки. Много наблюдал за "Лионом", видел выступления команды в Лиге чемпионов. Клуб долгое время развивался и сейчас очень силен", - цитирует Мариано официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Лион" приобрел форварда у "Реала" прошлым летом за 8 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний Диас провел за "Лион" 30 матчей и забил 16 голов.

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