Мариано Диас забил четвертый гол за "Лион" в первых пяти матчах

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Мариано Диас забил четвертый гол за "Лион" в первых пяти матчах

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Лион" обыграл "Генгам" со счетом 2:1.

Один из мячей в этом поединке на счету нападающего лионцев Мариано Диаса.

Стоит отметить, что этот гол стал для форварда четвертым в пяти стартовых матчах за "Лион".

Напомним, что 24-летний Диас перешел в "Лион" из "Реала" за 8 миллионов евро.

Не пропустите: "Лион" обыграл "Генгам". | http://soccernews.ru

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