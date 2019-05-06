Мариано хочет остаться в "Реале"
Форвард мадридского "Реала" Мариано Диас высказался о своём будущем в королевском клубе.
"У меня нет хрустального шара, чтобы узнать, что произойдёт в будущем, но я хочу остаться. Пока не обсуждал этот вопрос с Зиданом. Чувствую, что тренер доверяет нам", - цитирует 25-летнего футболиста L’Equipe.
"Реал" прошлым летом купил Мариано у "Лиона" за 21,5 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий забил 4 гола в 19 матчах.
Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года. В его подписании заинтересован "Айнтрахт".
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