Мариано хочет остаться в "Реале"

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Мариано хочет остаться в "Реале"

Форвард мадридского "Реала" Мариано Диас высказался о своём будущем в королевском клубе.

"У меня нет хрустального шара, чтобы узнать, что произойдёт в будущем, но я хочу остаться. Пока не обсуждал этот вопрос с Зиданом. Чувствую, что тренер доверяет нам", - цитирует 25-летнего футболиста L’Equipe.

"Реал" прошлым летом купил Мариано у "Лиона" за 21,5 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий забил 4 гола в 19 матчах.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года. В его подписании заинтересован "Айнтрахт".

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