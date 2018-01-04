Мариано назвал фаворита в противостоянии "Реала" и ПСЖ

Форвард "Лиона" Мариано Диас назвал фаворита в противостоянии мадридского "Реала" и ПСЖ, которые встретятся в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Кто выглядит фаворитом в этой паре? "Реал", потому что они являются действующими чемпионами. Но атакующие трио - отличные у обеих команд", - приводит слова 24-летнего нападающего Marca.

Напомним, "Реал" контактирует с двумя нападающими. | soccernews.ru