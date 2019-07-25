Мариано отказывается покидать "Реал"

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Мариано отказывается покидать "Реал"

Форвард мадридского "Реала" Мариано Диас не хочет уходить из королевского клуба, сообщает Marca.

По сведениям издания, 25-летний футболист намерен остаться на "Сантьяго Бернабеу", несмотря на то, что тренерский штаб не рассчитывает на него.

Контракт доминиканца со "сливочными" рассчитан до лета 2023 года. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мариано сыграл за "Реал" 19 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

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