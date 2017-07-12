Мариано перейдет в "Галатасарай"

Защитник "Севильи" Мариано близок к переходу в "Галатасарай", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 4,6 миллионов евро. Футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, то он подпишет с турками контракт до лета 2020 года.

31-летний Мариано выступает за "Севилью" с 2015 года, провел за клуб 143 матча и забил 4 гола.

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