Мариано спас "Лион" от поражения в матче с "Монпелье"

В матче 28-го тура чемпионата Франции "Монпелье" и "Лион" сыграли вничью. Счет открыл Айзек Мбенза, но во второй половине лионцев спас от поражения Мариано Диас. После этого матча "Монпелье" поднялся на шестое место в Лиге 1, "Лион" остался на четвертой позиции.

"Монпелье" – "Лион" - 1:1 (1:0)

Голы: Мбенза, 7 - 1:0, Диас, 58 - 1:1

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре, Руссийон (Педру Мендеш, 62), Мукиеле, Ласн, Иконе, Мбенза (Самбия, 72), Скири, Агиляр, Сьо (Нинга, 62).

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Тете, Морель, Ауар (Ферри, 85), Тузар, Траоре (Маолида, 74), Ндомбеле, Депай (Корне, 78), Диас.

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