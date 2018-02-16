Мариано: "У "Реала" нет возможности выкупить меня у "Лиона" обратно"

Нападающий "Лиона" Мариано Диас заявил, что "Реал" не имеет опции обратного выкупа его трансфера.

"У "Реала" нет возможности выкупить меня у "Лиона" обратно. Но они сохраняют 35 процентов прав на меня", - приводит слова Диаса Onda Cero.

В этом сезоне 24-летний Диас провел за "Лион" 31 матч и забил 16 голов.

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