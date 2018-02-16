Мариано: "У "Реала" нет возможности выкупить меня у "Лиона" обратно"

Теги реал мадридлионмариано диас

Мариано: "У "Реала" нет возможности выкупить меня у "Лиона" обратно"

Нападающий "Лиона" Мариано Диас заявил, что "Реал" не имеет опции обратного выкупа его трансфера. 

"У "Реала" нет возможности выкупить меня у "Лиона" обратно. Но они сохраняют 35 процентов прав на меня", - приводит слова Диаса Onda Cero.

В этом сезоне 24-летний Диас провел за "Лион" 31 матч и забил 16 голов.

Не пропустите: Перес определился с размером возможного предложения по Алиссону. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Бавария" встретится с "Вольфсбургом" на "Фольксваген-Арене"

"Бавария" встретится с "Вольфсбургом" на "Фольксваген-Арене"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Бетис 23 33
9 Сельта Виго 23 32
10 Жирона 23 31
11 Хетафе 23 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 23 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов