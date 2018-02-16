Мариано: "У "Реала" нет возможности выкупить меня у "Лиона" обратно"
Нападающий "Лиона" Мариано Диас заявил, что "Реал" не имеет опции обратного выкупа его трансфера.
"У "Реала" нет возможности выкупить меня у "Лиона" обратно. Но они сохраняют 35 процентов прав на меня", - приводит слова Диаса Onda Cero.
В этом сезоне 24-летний Диас провел за "Лион" 31 матч и забил 16 голов.
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|Команда
|М
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|1
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|23
|59
|2
|Атлетико Мадрид
|23
|52
|3
|Валенсия
|23
|43
|4
|Реал Мадрид
|22
|42
|5
|Вильярреал
|23
|37
|6
|Севилья
|23
|36
|7
|Эйбар
|23
|35
|8
|Бетис
|23
|33
|9
|Сельта Виго
|23
|32
|10
|Жирона
|23
|31
|11
|Хетафе
|23
|30
|12
|Леганес
|22
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|28
|14
|Реал Сосьедад
|23
|26
|15
|Эспаньол
|23
|26
|16
|Алавес
|23
|25
|17
|Леванте
|23
|20
|18
|Лас Пальмас
|23
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|23
|17
|20
|Малага
|23
|13