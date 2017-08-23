"Марибор" - "Хапоэль" - 1:0, "Риека" - "Олимпиакос" - 0:1 (видео)

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"Марибор" - "Хапоэль" - 1:0, "Риека" - "Олимпиакос" - 0:1 (видео)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух ответных матчей 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Видео: "Марибор" - "Хапоэль" - 1:0.

Видео: "Риека" - "Олимпиакос" - 0:1.

Не пропустите: "Севилья", "Марибор" и "Олимпиакос" вышли в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru

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