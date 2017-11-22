"Марибор" как приговор: "Спартак" на 99% в Лиге Европы

С городом Марибор у российских болельщиков связаны далеко не самые приятные эмоции и воспоминания. Именно там сборная России потерпела одно из самых болезненных поражений в своей истории, когда команда Гуса Хиддинка, подарившая настоящую сказку на Евро-2008, пролетела мимо Чемпионата Мира в ЮАР. Как болельщики верили в ту команду, вы наверняка все прекрасно помните – ничего подобного после не было, а те времена вспоминаются с приятной ностальгией.

ВИДЕО: "Спартак" - "Марибор" - 1:1

С верой у фанатов "Спартака" никогда не было проблем и, даже несмотря на отсутствие толкового усиления во время летнего трансферного окна, они надеялись на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Боевая ничья с "Ливерпулем" и вынос "Севильи" добавляли оптимизма, но общую картину портила осечка в Мариборе. Именно она стала ключевой после поражения на "Рамон Санчес Писхуан", ибо уже тогда ситуация на чашах весов была не в пользу "Спартака".

Тем не менее, болельщики и многие эксперты сохраняли оптимизм, полагаясь на обязательный успех в домашнем матче с "Марибором", хотя даже при таком раскладе положение "Спартака" не было бы радужным. Выезд на "Энфилд" в последнем туре по-прежнему может всё изменить, но после домашней ничьей со словенцами в плей-офф команду Массимо Карреры уже точно не ждут. Другое дело, что и в Лиге Европы, которая видится для "Спартака" более подходящим турниром, для москвичей все может закончиться быстро, если команда не сделает правильных выводов и/или ей попадётся зубастый соперник (таковых там хватает).

По сути, главное разочарование матча – это не результат с упущенной победой на последних минутах, а игра команды. "Марибор" не был хуже "Спартака", достаточно неплохо огрызался и добился ничьей, по большому счёту, заслуженно. А то, как словенцы забили свой гол, буквально раскатав оборону "красно-белых", снимает все вопросы о справедливости результата. Ну, а беспомощный Зобнин, наблюдавший за тем, как гости закатывают круглого в пустые ворота – квинтэссенция пропущенного мяча.

В последнее время "Спартак" набрал очень приличный ход, вернувшись в чемпионскую гонку в РФПЛ и гарантировав весну в еврокубках, однако осечка с "Марибором" должна стать полезной для "красно-белых". Она продемонстрировала, что команде Карреры есть, над чем работать, особенно в плане усиления. Новобранцы нужны, ибо в нынешнем составе действующему чемпиону России будет очень тяжело претендовать на сохранение титула и успешное выступление в Лиге Европы. Именно там "красно-белые", скорее всего, и окажутся после визита в Ливерпуль.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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