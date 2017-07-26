"Марибор" обыгрывает "Хабнарфьордюр"

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"Марибор" обыгрывает "Хабнарфьордюр"Сегодня в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов словенский "Марибор" на своем поле минимально обыграл исландский "Хабнарфьордюр".

"Марибор" - "Хабнарфьордюр" - 1:0

Гол: Таварес, 54 - 1:0.

Напомним, ранее "Вииторул" выиграл у АПОЭЛа. | soccernews.ru

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