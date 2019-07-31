"Марибор" проиграл АИКу, однако прошел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов
АИК в домашнем матче обыграл "Марибор" (3:2) в дополнительное время в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
АИК - "Марибор" - 3:2 д.в. (1:0, 1:1, 1:1) - первый матч 1:2
Голы: Карлссон, 4 - 1:0, Котник, 48 - 1:1, Ларссон, 61 - 2:1, Эль-Юнусси, 93 - 3:1, Крецу, 117 - 3:2.
По сумме двух встреч словенский клуб проходит дальше. В следующем туре команда встретится с "Русенборгом".
А еще: "Реал" обыграл "Фенербахче" в матче за третье место на турнире Audi Cup в Мюнхене| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Молде" переиграл "Чукарички" в отборочном раунде Лиги Европы
-
Коман получил был травмирован в матче с "Тоттенхэмом"
-
Бензема: "Я призываю фанатов верить в нас, нам нужна поддержка"
-
"Динамо" нацилилось на нападающего "Ривер Плейт"
-
"Анже" и "Арсенал" сыграли вничью в товарищеском матче
-
Пулишич помог "Челси" обыграть "Зальцбург"
-
"Тоттенхэм" обыграл "Баварию" в серии пенальти и стал победителем Audi Cup
-
"Марибор" проиграл АИКу, однако прошел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов
-
1
Уткин: "МВД гадит "Динамо"… Берия кусает истлевшие локти негниющими зубами!"
-
"Ливерпуль" обыграл "Лион" в товарищеском матче
-
"Карабах" выиграл у "Дандолка" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов
-
"Шахтер" обыграл "Александрию", "Динамо" переиграло "Карпаты"
-
1
"Русенборг" переиграл БАТЭ и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов
-
РПЛ не будет переносить матч "Спартак" - "Динамо"
-
1
"Црвена Звезда" проиграла ХИК и вышла в 3-й отборочный раунд ЛЧ
-
СМИ: Малком подпишет шестилетний контракт с "Зенитом"
-
1
"Реал" обыграл "Фенербахче" в матче за третье место на турнире Audi Cup в Мюнхене
-
1
"Тоттенхэм" - "Бавария": составы команд на финальный матч Audi Cup
-
Цорн объяснил решение "Спартака отпустить Лукаса Фернандо и Луиса Адриано
-
СМИ: Пепе перейдет в "Арсенал" в ближайшие 24 часа