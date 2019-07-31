"Марибор" проиграл АИКу, однако прошел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

АИК в домашнем матче обыграл "Марибор" (3:2) в дополнительное время в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

АИК - "Марибор" - 3:2 д.в. (1:0, 1:1, 1:1) - первый матч 1:2

Голы: Карлссон, 4 - 1:0, Котник, 48 - 1:1, Ларссон, 61 - 2:1, Эль-Юнусси, 93 - 3:1, Крецу, 117 - 3:2.

По сумме двух встреч словенский клуб проходит дальше. В следующем туре команда встретится с "Русенборгом".

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