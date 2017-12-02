Марино рассказал о проблемах "Наполи"

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Марино рассказал о проблемах "Наполи"

Экс-генеральный директор "Наполи" Пьерпаоло Марино поделился мнением о поражении от "Ювентуса" (0:1).

"Сарри нужно будет что-то предпринять. Вчерашняя вынужденная замена Инсинье доказала, что "Наполи" не хватает глубины скамейки запасных. Не думаю, что у Маурицио есть какие-то конкретные решения проблемы ротации состава и замены ключевых футболистов" - приводит слова Марино Calciomercato.

Смотрите также обзор матча "Наполи" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

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