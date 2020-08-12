Главному бунтарю мирового футбола нападающему "Брешии" Марио Балотелли исполнилось 30 лет.

Балотелли является воспитанником "Интера". Также он играл за "Лумеццане", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", вновь "Милан", "Ниццу" и "Марсель". Всего за клубную карьеру он провел 398 матчей во всех турнирах, забил 161 гол и отдал 34 результативные передачи. За сборную Италии сыграл 36 матчей и забил 14 голов. Трехкратный чемпион Италии, чемпион Англии, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Чемпионов.

Футболист неоднократно отличался неадекватным поведением: дрался с одноклубниками и тренерами, бросал дротики в партнеров по команде, устраивал фейерверк в ванной своего дома и другие.

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