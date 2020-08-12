Марио Балотелли исполнилось 30 лет
Главному бунтарю мирового футбола нападающему "Брешии" Марио Балотелли исполнилось 30 лет.
Балотелли является воспитанником "Интера". Также он играл за "Лумеццане", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", вновь "Милан", "Ниццу" и "Марсель". Всего за клубную карьеру он провел 398 матчей во всех турнирах, забил 161 гол и отдал 34 результативные передачи. За сборную Италии сыграл 36 матчей и забил 14 голов. Трехкратный чемпион Италии, чемпион Англии, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Чемпионов.
Футболист неоднократно отличался неадекватным поведением: дрался с одноклубниками и тренерами, бросал дротики в партнеров по команде, устраивал фейерверк в ванной своего дома и другие.
Не пропустите: У Балотелли есть предложение от турецкого топ-клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17