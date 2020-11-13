Марио Балотелли может оказаться в Южной Америке

Итальянский нападающий Марио Балотелли может перейти в "Васко да Гама". Президент бразильского клуба Левен Сиано в своем Instagram опубликовал видео с форвардом.

Балотелли поздравил Сиано и болельщиков клуба с победой в одном из матчей, а затем сказал "Скоро увидимся".

В данный момент Балотелли является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

Последним клубом 30-летнего Балотелли была "Брешия", за которую он в прошлом сезоне провел 19 матчей и забил пять голов.

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