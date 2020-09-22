Марио Балотелли получил предложение от клуба Серии А

Мино Райола, агент нападающего "Брешии" Марио Балотелли, предложил услуги своего подопечного "Дженоа", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, генуэзский клуб заинтересовался футболистом, поэтому стороны уже начали переговоры. "Дженоа" может предложить форварду однолетний контракт с возможностью продления еще на год.

Ранее сообщалось, что у Балотелли произошел конфликт с президентом "Брешии". В связи с этим он может покинуть клуб.

30-летний Балотелли выступает за "Брешию" с 2019 года. Всего он провел за итальянский клуб 19 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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