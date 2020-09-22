Марио Балотелли получил предложение от клуба Серии А
Мино Райола, агент нападающего "Брешии" Марио Балотелли, предложил услуги своего подопечного "Дженоа", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, генуэзский клуб заинтересовался футболистом, поэтому стороны уже начали переговоры. "Дженоа" может предложить форварду однолетний контракт с возможностью продления еще на год.
Ранее сообщалось, что у Балотелли произошел конфликт с президентом "Брешии". В связи с этим он может покинуть клуб.
30-летний Балотелли выступает за "Брешию" с 2019 года. Всего он провел за итальянский клуб 19 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Балотелли набил на лице татуировку с надписью "Власть чернокожим". | http://soccernews.ru
главное
-
Неймар может быть дисквалифицирован до конца года из-за расизма
-
Дриусси не хочет покидать "Зенит". Клуб готовит для него новый контракт
-
"Роме" присудили техническое поражение в матче с "Вероной". Клуб неправильно заявил игрока
-
В РФС признали ошибкой засчитать гол Дзюбы в ворота "Урала"
-
Матч "Тоттенхэма" в Кубке Англии с "Лейтон Ориент" отменен из-за коронавируса
Лента новостей
-
"Аталанта" отклонит все предложения по трансферу Малиновского
-
Дуглас Коста может перейти в клуб АПЛ
-
Марио Балотелли получил предложение от клуба Серии А
-
"РБ Лейпциг" купил норвежского "Короля Севера"
-
ЦСКА продлил контракт с молодым талантом
-
Валерий Газзаев рассказал, как он мотивировал игроков ЦСКА перед финалом Кубка УЕФА
-
"Барселона" согласовала контракт с английским талантом
-
1
Медведев прокомментировал заявление РФС об ошибочно засчитанном голе Дзюбы в ворота "Урала"
-
"Локомотив" интересуется хавбеком "Уфы" Голубевым
-
Неймар может быть дисквалифицирован до конца года из-за расизма
-
Дриусси не хочет покидать "Зенит". Клуб готовит для него новый контракт
-
Президент "Урала" высказался о решении РФС признать ошибкой защитанный гол Дзюбы
-
"Роме" присудили техническое поражение в матче с "Вероной". Клуб неправильно заявил игрока
-
Защитник "Ювентуса" Пеллегрини перейдет в "Дженоа" на правах аренды
-
В РФС признали ошибкой засчитать гол Дзюбы в ворота "Урала"
-
Стала известна зарплата Мораты в "Ювентусе"
-
Матч "Тоттенхэма" в Кубке Англии с "Лейтон Ориент" отменен из-за коронавируса
-
"Лидс" интересуется защитником "Реал Сосьедада" Льоренте
-
В академии Роналду на Мадейре недовольны появлением еще одной академии в честь португальца
-
"Ренн" отказался продать 18-летнего защитника "Спартаку"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17